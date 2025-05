Nieuwe releasedatum voor Mirage: Ignis Fatuus

In januari schreven wij over de aankondiging van Mirage: Ignis Fatuus voor de Nintendo Switch. Er was toen ook een releasedatum bekend. De game zou op 18 april verschijnen. Maar inmiddels zitten we in begin mei en is duidelijk dat deze releasedatum niet gehaald is. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten op een nieuwe datum, want Mirage: Ignis Fatuus verschijnt later deze week op 8 mei. De game gaat digitaal te koop zijn via de Nintendo eShop voor €16,99.

Mirage: Ignis Fatuus is een 3D puzzelgame met RPG-elementen. Er staan 50 puzzels op je te wachten om jouw puzzelvaardigheden te testen. Als speler bestuur je een kubusvormig personage en benut je de vier hoeken van de ‘City of Illusion’ om perspectiefpuzzels op te lossen. De stad is in verval geraakt en het is aan jou om de balans van Mana herstellen. Fans van indie-klassiekers zoals Fez en Monument Valley zullen de minimalistische visuele stijl herkennen. Maar de game draait niet alleen om de perspectiefpuzzels. Je zult ook keuzes moeten maken die het verhaal beïnvloeden. Ontrafel de mysteries van een afbrokkelende stad en bepaal de toekomst van de stad en haar inwoners.

Ben jij fan van puzzelgames als Monument Valley? Bekijk dan de nieuwe trailer om te zien of Mirage: Ignis Fatuus een game voor jou is!