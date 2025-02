De nieuwste verkoopcijfers van de populairste Nintendo Switch-spellen zijn binnen

Zo nu en dan deelt Nintendo haar nieuwste financiële resultaten met de wereld en dat is ook deze maand weer gebeurd. In ons artikel dat eerder deze ochtend verscheen, kun je onder andere lezen dat de hardware sales opnieuw verder gedaald zijn. Echter zegt dat niks over de nieuwste verkoopcijfers van de populairste Nintendo Switch-spellen. In tegenstelling tot het vorige kwartaal van het boekjaar blijven Switch-games namelijk alsmaar verkocht worden. Zo kun je in onderstaande lijst bijvoorbeeld zien dat het populaire Mario Kart 8 Deluxe in een paar maanden tijd opnieuw ruim drie miljoen keer is verkocht. Houd er wel rekening mee dat de lijst niet volledig is als het gaat om games.

Evenals staat Super Mario Party Jamboree voor het eerst in de gedeelde lijst. Leuk om te weten is dat dit het snelst groeiende Mario Party-spel ooit uit de serie is. Binnen 11 weken na release is deze titel immers wereldwijd meer dan zes miljoen keer over de toonbank gegaan. Dat betekent trouwens ook meteen dat Super Mario Party Jamboree op de vijfde plek van best verkopende Mario Party-games staat. Dat verdient wel een applaus toch?