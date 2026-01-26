Nieuwe trailer voor aankomende Ares & Fabled Seed DLC – Inazuma Eleven: Victory Road

Een kleine twee weken geleden schreven we over de verkoopmijlpaal van Inazuma Eleven: Victory Road én de aankondiging van de tweede grote gratis update. De uitbreiding genaamd Ares & Fables Seed, verschijnt op 28 januari. Dus over twee dagen! Ten tijde van de aankondiging was er nog geen trailer, maar die heeft Level 5 nu wel gedeeld. Je vindt de beelden onderaan dit bericht.

Ares & Fables Seed DLC

De Ares & Fabled Seed DLC introduceert nieuwe functies, waaronder de opening van de Ares-route in de Chronicle Mode. Daar kunnen spelers genieten van een meeslepend voetbaldrama over jongens en meisjes die strijden om de top. Daarnaast bevat de uitbreiding ook een speciaal item, ‘Fabled Seed’, waarmee elke speler één personage naar keuze kan upgraden naar Fabled – de zeldzaamheid die werd geïntroduceerd in de Galaxy & LBX DLC van afgelopen december. De Galaxy & LBX DLC was de eerste gratis grote update die nieuwe routes toevoegde aan de Chronicle Mode en een nieuwe zeldzaamheid introduceerde om de teamontwikkeling te verdiepen. Mocht je meer willen lezen over Inazuma Eleven: Victory Road, dat kan hier op de officiële website van de game. Check vooral ook onze (lovende!) review als je dat nog niet gedaan hebt, die vind je hier.

Geniet van de nieuwe trailer!