Verkoopmijlpaal voor Inazuma Eleven: Victory Road – én grote update aanstaande!

Het gaat goed met de twee recente titels van Level 5. Zo bereikte Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time in december een mijlpaal met de verkoop van 1,5 miljoen verkochte exemplaren. Vandaag wordt bekendgemaakt dat Inazuma Eleven: Victory Road twee maanden na de release in november ook een mijlpaal heeft bereikt. De game is wereldwijd inmiddels al meer dan 800.000 over de digitale toonbank gegaan. Dan hebben we het niet alleen over de Switch (2), maar alle platformen waarvoor de game is uitgekomen. Ook voor deze titel laat Level 5 het succes niet ongemerkt voorbij gaan. Zo is er speciaal artwork gedeeld zoals je bovenaan dit bericht al hebt kunnen zien. Maar net als bij Fantasy Life i staat er ook een in-game gift code voor je klaar:

New Gift Code Revealed!



SKBMYLCKRKJZ



To celebrate 800,000 copies sold, we're giving away Bond Star! ✨#InazumaEleven pic.twitter.com/JGBbTa6aQz — Inazuma Eleven Series (@InazumaSeries) January 13, 2026

Met het nieuws van het verkoopsucces wordt ook duidelijk dat we nog deze maand de tweede grote update voor de game mogen verwachten. In december 2025, een maand na de lancering, verscheen de Galaxy & LBX DLC. Dit was de eerste gratis grote update die nieuwe routes toevoegde aan de Kroniekmodus en een nieuwe zeldzaamheid introduceerde om de teamontwikkeling te verdiepen. De tweede gratis grote update staat gepland voor 28 januari (Japanse tijd) en zal onder andere de opening van de Ares-route bevatten. Bij gebrek aan een trailer voor deze nieuwe DLC vind je hieronder de trailer van de Galaxy & LBX DLC. En mocht je onze review nog niet gelezen hebben, die vind je hier. Wij vonden de game geweldig, dus dat het ook commercieel een succes is snappen we heel goed.

Ben jij al aan de slag gegaan met Inazuma Eleven: Victory Road?