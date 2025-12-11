Nieuwe trailer voor Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Capcom heeft weer een nieuwe trailer gedeeld voor Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Deze nieuwe video heeft de titel ‘Habitat Restoration’. Als boswachter van Azuria is het jouw taak om bedreigde monstersoorten van uitsterven te redden. Door middel van habitat-restauratie kun je de aantallen monsters herstellen. Met jouw inspanningen voor natuurbehoud ontdek je ook nieuwe monsterlijke metgezellen. Je vindt de trailer hieronder. Mocht je de eerder gedeelde trailers nog eens willen bekijken: hier vind je al het Monster Hunter Stories 3-nieuws van de afgelopen tijd!

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection komt op 13 maart 2026 naar de Switch 2. Het is alweer het derde deel in de Monster Hunter Stories spin-off franchise. Waar de mainline-games draaien om grootschalige realtime gevechten met monsters focust de Stories-franchise zich juist op turn-based combat. In de game ben je een Monster Rider, die de monsters juist temt en opvoedt in plaats van alleen op ze te jagen. In deel drie zweef je door de lucht op je eigen Rathalos. Sommige monsters kunnen agressief zijn, maar er zijn ook vriendelijke gezelschapsmonsters genaamd Monsties. In de combat zul je als Rider met je Monsties moeten samenwerken om de uitdagingen op je pad te overwinnen.

Habitat Restoration-trailer: