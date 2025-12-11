Nintendo Music-jaaroverzicht 2025 – naar welke nummers heb jij dit jaar het meest geluisterd?

Wellicht ontving jij vanochtend ook de volgende push-melding van de Nintendo Music-app: ‘Het Nintendo Music-jaaroverzicht van 2025 is nu beschikbaar. Naar welke nummers heb je dit jaar het meest geluisterd?‘. Heb jij direct gekeken? Misschien overbodig om aan te geven, maar deze melding ontvingen alleen NSO-leden, aangezien voor hen het overzicht beschikbaar is. Bovendien moet je in je privacy-instellingen toestemming hebben gegeven voor het delen van je gebruiksinformatie met Nintendo. Zonder deze toestemming kan er geen overzicht worden weergegeven.

Wat toont het Nintendo Music-jaaroverzicht 2025?

Om je jaaroverzicht 2025 te bekijken, hoef je alleen maar de Nintendo Music-app te openen. Bovenaan het beginscherm vind je dan gelijk de knalrode banner 2025 Jaaroverzicht, die valt bijna niet te missen. Het jaaroverzicht toont je totale speeltijd van het afgelopen jaar, je meest gespeelde nummers, maar ook je meest gespeelde afspeellijst en soundtrack van het jaar. Je jaaroverzicht blijft beschikbaar tot 5 januari 2026, dus bekijk hem vooral ergens in de komende weken!

Het beste van 2024 & 2025

Nadat begin deze week nog de soundtrack van Yoshi’s Crafted World werd toegevoegd, zijn ook vandaag twee nieuwe afspeellijsten toegevoegd. Niet geheel toevallig zijn dat net als je persoonlijke jaaroverzicht twee playlists die terugblikken: ‘Het beste van 2024’ en ‘Het beste van 2025’. Het gaat om speciaal samengestelde speellijsten van nummers uit games die in 2024 respectievelijk 2025 zijn toegevoegd. De lijst van 2024 bevat 32 nummers en staat garant voor 1 uur en 25 minuten luisterplezier. Die van 2025 is wat langer – met 80 nummers, goed voor 2 uur en 38 minuten luisterplezier. Het beste van 2024 vind je hier en het beste van 2025 hier (alleen via een smartapparaat met de Nintendo Music-app).

Naar welk nummer, afspeellijst of soundtrack heb jij afgelopen jaar het meest geluisterd? Deel het in de reacties, we zijn benieuwd!