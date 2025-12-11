Nintendo Switch 2-versie aangekondigd voor ROCKBEASTS

Begin dit jaar werd ROCKBEASTS voor de Nintendo Switch aangekondigd. Een role-playing managment game waarin je de manager van een rockband vol buitenbeentjes speelt. De band heeft de potentie om heel groot te worden, mits je dat natuurlijk als goede manager faciliteert. De game wordt gemaakt door ontwikkelaar Lichthund en uitgever Team 17. Zij laten nu weten dat de ROCKBEASTS niet alleen naar de Switch komt, maar ook naar de Nintendo Switch 2!

De vraag is alleen nog wel wanneer. Toen in de zomer een nieuwe gameplay-trailer online werd gezet, werd nog gesproken over een release later dit jaar. Nu met de aankondiging van de Switch 2-editie zijn er nieuwe beelden, alleen wordt daarin met geen woord gerept over een releasedatum. Afwachten dus. Je vindt de beelden, afkomstig uit de Day of the Devs Showcase, onderaan.

Achter elke geweldige band staat een manager die wel een borrel lust

ROCKBEASTS is een donkere comedy waarin jij een rockband manager speelt in de tijd van MTV, rock anthems en vreemde haarstijlen. We hebben het hier over de jaren 90, en het is jou doel om de muziekwereld te veranderen. De muziek van jouw band is geen muziek, het is kunst! Daarom heb je toch een contract ondertekent met dat ene label, vanwege de creatieve vrijheid toch? Of zit je hier voor het geld? De keuze is aan jou. Er is iemand nodig die deze buitenbeentjes in een band bijeen krijgt, en jij bent precies diegene die hier geschikt voor is. Maak afspraken, boek plekken om te spelen, zorg voor een set en voor je bandleden. Jouw keuzes zullen invloed hebben op je bandleden en de personages eromheen. Met meer dan 90 personages en 100 plekken om te spelen zijn dat nogal wat keuzes. Het is aan jou!

ROCKBEASTS is geschreven door de hoofdschrijver van The Witcher 3 en Cyberpunk 2077. De personages zijn ingesproken door acteurs bekend van Baldur’s Gate 3. Ook Iggy Pop zelf is een van de personages. Mocht je meer willen weten over deze titel, neem dan een kijkje op de officiële website.