Pauline is een speelbaar personage in Super Mario Party Jamboree

Over ongeveer anderhalve maand kunnen Switch-bezitters aan de slag met Super Mario Party Jamboree. Nintendo belooft dat dit de grootste Mario Party ooit gaat worden en dat is ook te zien in het aantal speelbare personages. Uiteraard zijn Mario, Luigi, Toad en Yoshi van de partij, maar Pauline blijkbaar ook! Dat is vandaag middels een video op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland bekendgemaakt. Het filmpje is onderaan dit artikel te bewonderen.

Super Mario Party Jamboree bevat maar liefst zeven spelborden, waaronder Goomba-baai, Regenboogplaza en de welbekende klassieker Westernland! Nieuw dit jaar is de Koopatlon. Dat is een modus waarin 20 spelers proberen de beste score proberen neer te zetten door minigames te spelen. En nu we het toch over minigames hebben: dit Mario Party-spel heeft er meer dan 110! Als dat geen feestje wordt!