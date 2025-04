Nintendo bevestigd dat Nintendo Switch 2 Editions Cloud Saves ondersteunen

Cloud Saves is één van de kernfuncties van Nintendo Switch Online, de meeste games op de Switch ondersteunen het wel, maar enkele niet. Recent verscheen op sommige pagina’s van Nintendo Switch 2 Editions dit niet zouden ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld Tears of the Kingdom en Breath of the Wild hadden hier een melding van. Later is dat weer aangepast, maar voor alle zekerheid hebben wij hier Nintendo om verduidelijking gevraagd. Ook hebben we gevraagd over het verdwijnen van de vermelding van VRR, hier hebben we nog geen reactie op gehad.

Volgens Nintendo of Europe wat de indicatie dat BotW en TotK geen Cloud Save ondersteuning hebben onjuist. In de volgende verklaring laten ze weten dat ze zich verontschuldigen voor de fout. Volgens het bedrijf worden Cloud Saves ondersteunt, het enige is dat de tweede save file niet gebruikt kan worden op de originele Nintendo Switch-systemen.