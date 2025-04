Nintendo Switch 2 Edition gamecard werkt in originele Switch

Nintendo Switch 2 Editions van games zijn nogal een onduidelijk onderdeel van de reveal van de Switch 2 geweest. Eerst was het niet duidelijk of de upgradepacks op de gamecard zaten, vervolgens zouden Cloud Saves niet ondersteunt zijn. Nu bleek dat de fysieke versies alle data op één cartridge hebben én dat Cloud Saves gewoon ondersteunt zijn. Een andere vraag die opkwam door een opmerking van Marvelous is of het klopt dat de Switch 2 Editions van games in de originele Switch te gebruiken zijn (mits er een versie is).

In een verklaring van Nintendo of Europe, hieronder te lezen, blijkt dat een Nintendo Switch 2 Edition gamecard gewoon te gebruiken is in je originele Switch. Hierbij laadt die dan de gewone versie van de game voor de originele Switch. Nu kan dit voor derde partijen anders werken, maar dat zou dus betekenen dat je bijvoorbeeld Metroid Prime 4 Switch 2 Edition kunt aanschaffen zonder het hebben van een Switch 2 en die later dus kunt gebruiken in een Switch 2. Ook kun je eventueel herzelfde doen voor Kirby, Super Mario Party Jamboree en natuurlijk de Zelda games.