ROAD59: A Yakuza’s Last Stand lanceert 25 september

Uitgever Bushiroad brengt de laatste tijd vele goede visual novels naar de Nintendo Switch. De nieuwste die aan dat lijstje toegevoegd mag worden is ROAD59: A Yakuza’s Last Stand van ontwikkelaar Rocket Studio. Deze game zal op 25 september 2025 wereldwijd verschijnen op de Nintendo Switch. Alleen in Japan zal er ook een fysieke versie uitkomen. De rest van de wereld zal het met een digitaal exemplaar uit de Nintendo eShop moeten doen. Meer informatie is te vinden op de Japanstalige officiële site.

Een visual novel is te vergelijken met een interactief boek. Je leest dus het verhaal met daarbij prachtige platen. In ROAD59 is dat niet anders. Het verhaal draai om de yakuza die bovennatuurlijke krachten hebben. Shou Himuro wordt gedwongen de leiding over te nemen van de Hakurou-familie. Hoewel hij dat niet wil, zal hij toch de strijd aan moeten gaan om de mensen van wie hij houdt te beschermen. Of hij ooit zijn gewenste, rustige leventje kan realiseren?