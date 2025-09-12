Super Mario Galaxy 1 & 2 krijgen een bundel én goodies

Het kon ook bijna niet anders nadat werd aangekondigd dat volgend jaar The Super Mario Galaxy Movie uitkomt. Super Mario Galaxy én Super Mario Galaxy 2, van oorsprong games voor de Wii, komen naar de Switch! En je kunt ze natuurlijk ook op de Switch 2 spelen. De perfecte kans dus om herinneringen op te halen, of om juist voor het eerst in deze bijzondere Mario-games te duiken. Wederom een mooie manier om aandacht te besteden aan het 40-jarige jubileum van Super Mario Bros. Op 2 oktober 2025 komt de bundel uit, en je zult ze in de eShop ook los van elkaar kunnen kopen.

Maar er zijn nog twee leuke aankondigingen. Allereerst zal het iconische voorleesboek van Rosalina een fysieke uitgave krijgen. Hierover krijgen we later meer informatie. Daarnaast zullen er ook twee nieuwe Amiibos uitkomen, geheel in de Super Mario Galaxy-stijl. Dit zijn de Amiibos van Mario en Rosalina die je hieronder terugziet. Voor deze beeldjes moet je echter wat langer wachten, deze komen namelijk pas uit op 2 april 2026. Wel mooi op tijd voor de release van de film dus! Na de stream voegen we onderaan dit artikel het deel van de Nintendo Direct toe waar je de aankondiging zelf kunt bekijken. Wat ga jij aan je verzameling toevoegen? Laat het ons weten in de comments!