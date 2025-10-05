[Review] Super Mario Galaxy 2 – blijft een meesterwerk

Super Mario Galaxy 1 en Super Mario Galaxy 2 zijn deze week verschenen voor de Switch met een gratis update voor betere performance op de Switch 2. Hoewel het geweldige games zijn lijkt het prijskaartje erg hoog. Zo zijn ze samen zo’n 70 euro en los (alleen digitaal) te koop voor 40 per stuk. Zeker aangezien Galaxy eerder al op de Switch verscheen in All-Stars voelt dat als een flink bedrag. Na ze beiden uitgebreid te hebben getest moet ik zeggen: het is het waard.

Beter en minder dan de originele Galaxy

In Super Mario Galaxy 2 keer je terug naar de ruimte om Peach opnieuw van Bowser te redden. Die is namelijk weer druk bezig met een “Galactic Empire” op te bouwen (stiekem is het dus gewoon Palpatine) en wil Peach naast zich hebben hier. Gelukkig kom je terecht op een asteroïde die omgetoverd is tot een schip en met hulp van Lubba de Luma wordt dit jouw thuisbasis om door het universum te kachelen. Het schip vind ik zelf voornamelijk een mindere hub dan het observatory van Rosalina. Het design voelt vooral wat saai aan. Het wordt wel een stuk gevulder doordat je op je reizen meerdere wezens op sleeptouw meeneemt naar je basis. Niet dat je er veel aan hebt, je krijgt vooral tips voor dingen die je al lang gebruikt en gedaan hebt.

Waar de game wel weer beter mee is is de diversiteit van de werelden. Galaxy deed dit al goed, maar sommige werelden kregen wel erg veel aandacht en in dit spel voelt dat wat verdeelder. Ook moet je meer van het spel zien voor je verder kunt gaan. Zo kon ik nog niet na het volledig doorspelen van werelden 1 en 2 direct door naar de boss van wereld 3. Enige jammere hier is dat alle typen kometen er hetzelfde uitzien. Er zijn nog steeds verschillende effecten, maar geen verschillende designs meer.

Grafisch uitstekend met enkele missers op Switch 2

De game heeft een flinke upgrade gehad, grafisch gezien. Nu had Nintendo simpelweg de resolutie wat kunnen verbeteren zoals bij All-Stars en bij NSO-games zodat het er niet meer uitziet alsof je je bril bent vergeten op te zetten, maar dat is het zeker niet. Het voelt als een volwaardige remaster qua graphics. Zowel op Switch als Switch 2 zijn de textures en assets vernieuwd en aangepast tegenover het origineel. Zo zie je andere designs op de grond, heeft Bowser overduidelijk meer details en meer van zulke elementen. De hoeveelheid aandacht die hier in is gestoken is veel meer dan ze oorspronkelijk leken te tonen. Zeker op de Switch 2 waar je 4K-resolutie hebt, is het uitstekend

Wel laat het hier en daar wat steekjes vallen. Zo is er op de Switch 2 een bepaalde plek waar licht door een boom schijnt, maar er duidelijk iets mis is met de effecten. Dit is op de Switch 2 erg merkbaar, maar aangezien het geen groot gebied is, heeft het niet een groot effect. Zelfde dat in bepaalde scènes soms het contrast wat raar lijkt. Geen grote issues, maar wel waard om te noemen.

Andere extra’s zijn vooral klein

Andere extra’s die het spel heeft ontvangen zoals ondersteuning voor amiibo, muisondersteuning voor de 2de speler en een assist modus zijn leuke extra’s, maar voor het merendeel onnodig. amiibo geeft minimale extra’s en de muisondersteuning voelt wel redelijk nutteloos met hoe de pointer normaal al werkt.

De assist modus is wel echt perfect voor jongere en minder goede spelers. Het helpt je namelijk wanneer je valt en geeft je extra levens. Dus minder snel kans op een game over. Zelfs voor de allerlaatste ster is er wat hulp. Normaal geeft dat level je 1 health en geen checkpoints, maar met de assist modus dus wel.

Als laatste heeft het spel intern nog een soundtrack die je kunt beluisteren en is er een nieuw storybook toegevoegd met meer achtergrond rondom Lubba. Leuk, maar niet echt overtuigend voor het spel te kopen.

Gameplay werkt op alle manieren

De game kan op flink wat verschillende manieren gespeeld worden. Waar het origineel natuurlijk alleen met de Wiimote gespeeld kon worden heb je nu veel meer opties. Zo kun je je Joy-Con of een Pro Controller gebruiken, maar ook in handheld werkt het uitstekend. Zeker op de Switch 2 heb ik geen moeite gehad in welke modus dan ook. Zelfs niet in het beruchte allerlaatste level.

Hoewel mijn voorkeur wel uitging naar het gebruik van de Joy-Con voor de originele ervaring heb ik regelmatig gewisseld om de verschillen te ervaren. Handheld was het meeste wennen. Het gebruik van de pointer werkte daar iets minder fijn, maar dat werd op zich goed opgevangen door het gebruikt van het touchscreen. Zo was zelfs Yoshi die erg gebruik maakte van de pointer geen enkel probleem om te besturen.

Voor Joy-Con en Pro Controller werkte het eigenlijk zoals normaal. Alleen door het gebrek aan een balkje voor je pointer oriëntatie was die soms kwijt wat het centrum was. Nu is dat goed opgelost door de R-knop waarmee je hem direct terug in het midden zet. Dus dat was totaal geen probleem voor je speelervaring.

Het is het meer dan waard

Al met al is Galaxy 2 de 40 euro meer dan waard. Het is een geweldige tijdloze ervaring. De game is uitstekend opgepoetst en werkt op alle manieren van spelen erg goed. Het is eigenlijk een must-have van 3D Mario-spellen. Het vervelende is wel dat de game fysiek alleen in een bundel met de originele Galaxy komt, dus mogelijk het minder waard is voor je als je All-Stars hebt. Hierover zal ik in de review van het origineel op terugkomen ook.