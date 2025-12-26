Nintendo deelt ontwerpen uit in Animal Crossing: New Horizons om stijlvol 2026 in te gaan

Begin volgend jaar wordt Animal Crossing: New Horizons een nieuw leven in geblazen dankzij een gratis update en een Switch 2-editie. Om dat nu alvast te vieren worden er op dit moment nieuwe ontwerpen uitgedeeld op Nintendo’s officiële eiland. Dat betekent dat je onder andere toegang kunt krijgen tot een speciale muts, trui en zelfs een vlaggetje! Bovendien is het ontwerp gebaseerd op vuurwerk, waardoor je sowieso knallend het jaar in kan gaan!

Het bemachtigen van deze spullen is trouwens erg eenvoudig. Je hoeft immers alleen maar het droomadres van Ninten te bezoeken door op jouw bed te gaan liggen. Vervolgens vul je bij Luna het droomadres in (DA-6382-1459-4417) en dan kun je wandelen naar het Ontwerp-uitwisselpunt. Wil je om welke reden dan ook niet naar het eiland van Nintendo reizen? Vul dan de volgende creator ID in bij de Able Sisters: MA-6818-1746-6029

Ben jij van plan 2026 in te luiden met deze ontwerpen in Animal Crossing: New Horizons als het volgende week zover is? Laat het ons dan vooral in de reacties weten!