Update aangekondigd voor Hollow Knight: Silksong

Dat afgelopen week Hollow Knight: Silksong is uitgekomen is je vast niet ontgaan. Door de release lagen zelfs alle eShops tijdelijk plat. De game verscheen namelijk voor de diverse platformen op exact hetzelfde tijdstip. Enthousiaste fans wilden direct met de immens populaire game aan de slag, dus iedereen stond in de startblokken. Met als gevolg dat op het moment dat de game live ging de eShops overbelast werden. Gelukkig was alles na een paar uur weer bedaard.

Als jij ook al bent begonnen aan dit vervolg op Hollow Knight dan heb je wellicht al wat bugs ervaren. Maar waarschijnlijk vooral dat de game op sommige momenten wel erg uitdagend kan worden. Zeg gerust moeilijk. Online groeien de discussies over de moeilijkheidsgraad. Team Cherry heeft daarom een update aangekondigd (versie 1.0.28470), die we midden volgende week mogen verwachten. Deze patch verlaagt de moeilijkheidsgraad in bepaalde gebieden – voornamelijk die van twee vroege baasgevechten – en het vermindert de toegebrachte schade van vijand ‘Sandcarver’. Wie graag het hele bericht inclusief de volledige patchnotes leest, kan dat hier doen.

Waar gaat Hollow Knight: Silksong over?

In Silksong speel je Hornet, de dodelijke jager uit deel één. Om onbekende redenen wordt ze gevangen genomen en naar een vreemd koninkrijk gebracht, waar geregeerd wordt door silk en song! Vecht met machtige vijanden en los eeuwenoude mysteries op terwijl je op een epische reis gaat die je naar de top van het koninkrijk zal brengen. Wij mochten de game al even proberen, lees hier of het de hype waar maakt!

De game is te koop in de Nintendo eShop voor €19,50 (Switch– en Switch 2-versie) in plaats van de eerder genoemde €19,99. Als je benieuwd bent naar de (technische) verschillen tussen de beide Switch-versies, bekijk dan dit bericht. En mocht je geen genoeg krijgen van de muziek, dan is de soundtrack ook te koop.

Hoe uitdagend vind jij Hollow Knight: Silksong? Laat het ons weten, we zijn benieuwd!