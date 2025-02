Update voor shooter IronFall Invasion

Third-person shooter IronFall Invasion van ontwikkelaar VD-dev Games heeft een update gekregen. Deze update brengt onder andere een nieuwe multiplayer ‘Greenhouse’ arena naar de Nintendo Switch. Alle toevoegingen zijn te vinden in onderstaande trailer.

IronFall Invasion verscheen in 2015 voor de 3DS. Een Nintendo Switch versie met opgepoetste graphics en verbeterde gameplay mechanics verscheen op 28 november 2024 in de Nintendo eShop. In deze shooter neem je het op tegen Dyxides, aliens die de wereld over proberen te nemen. Jouw taak is heel simpel: houd deze aliens tegen. Hiervoor heb je een arsenaal aan wapens tot je beschikking. Speel de game alleen in campaign modus of samen in multiplayer modus. Maar wat je ook doet, geef vooral niet op! Wie meer over de game wil weten kan een kijkje nemen op de officiële website van de game. Deze is eind vorige week live gegaan.

Is IronFall Invasion een game voor jou? Laat het ons weten in de reacties!