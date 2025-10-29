Releasedatum voor Milano’s Odd Job Collection (Switch) – Switch 2-versie aangekondigd

Uitgever XSEED en ontwikkelaar Implicit Conversions hebben de samenwerking gezocht om de Japanse klassieker ‘Milano no Arubaito’ naar het bredere westerse publiek te brengen. Het cozy pixel-art avontuur met Milano in de hoofdrol verscheen in 1999 in Japan voor de PlayStation. Bij ons gaat de game uitgebracht worden onder de titel Milano’s Odd Job Collection. Bekend was al dat de lokalisatie ook naar de Nintendo Switch gaat komen. Maar wanneer dat zou gebeuren was nog onduidelijk.

Daar komt nu met de aankondiging van een releasedatum verandering in. Op 9 december verschijnt Milano’s Odd Job Collection voor de Switch. De game gaat alleen digitaal te koop zijn via de Nintendo eShop, vermoedelijk voor €14,99. Voor wie al een Switch 2 heeft is er goed nieuws, want er is ook een Switch 2-versie in de maak. Die gaat alleen niet uitkomen op de eerdergenoemde releasedatum, maar op een later moment. Wie niet wil wachten kan gewoon op release de Switch-versie aanschaffen en later gebruikmaken van het gratis upgradepack.

Waar gaat Milano’s Odd Job Collection over?

Tijdens de zomervakantie van de 11-jarige Milano moet haar moeder een tijdje in het ziekenhuis verblijven. Daarom is het plan dat ze de vakantie bij haar oom gaat doorbrengen. Tot haar grote verrassing blijkt Milano’s oom bij aankomst op vakantie te zijn. Hierdoor heeft Milano het huis de hele zomer voor haarzelf. Om er maar het beste van te maken besluit ze verschillende parttime-baantjes aan te nemen. Ze vult haar tijd met het bezorgen van pizza’s, het verzorgen van zieke patiënten, het melken van vliegende koeien en nog veel meer. Wat volgt is een onvergetelijke zomer.

Deze eerste westerse versie bouwt voort op de charme en gameplay van de originele pixel-art game én biedt diverse Quality-of-Life-verbeteringen. Denk aan snellere laadtijden, een opslagfunctie, volledig gelokaliseerde Engelse tekst met zowel Japanse als Engelse audio-opties, een terugspoelfunctie en meer. Neem vooral een kijkje op de website van de game als je meer te weten wil komen.