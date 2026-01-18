Netflix scoort exclusieve streamrechten Legend of Zelda-film

De Legend of Zelda-film begint steeds meer vorm te krijgen. De twee hoofdrolspelers zijn bekend, de opnames zijn begonnen… en nu weten we ook alvast waar we de film straks kunnen kijken nadat deze in de bioscoop is geweest. Netflix heeft namelijk de exclusieve streamingrechten binnengehaald voor dit liveaction-project .

Dit komt door een deal tussen de streaminggigant en Sony Pictures Entertainment. De bestaande overeenkomst tussen beide partijen is uitgebreid, wat betekent dat alle filmreleases van Sony eerst op Netflix verschijnen. Waar dit eerst enkel voor specifieke regio’s gold, gaat dat nu wereldwijd van toepassing zijn. De overeenkomst zal gefaseerd worden uitgerold, en pas tegen 2029 zal deze écht wereldwijd gelden. Tegen 2027, wanneer de Zelda-film uitkomt, valt deze al onder de nieuwe Pay 1-overeenkomst. Eerder vielen de geanimeerde Spiderverse-films bijvoorbeeld al onder deze regeling. Omdat The Legend of Zelda wordt geproduceerd door Colombia Pictures, waarvan Sony Pictures Entertainment het moederbedrijf is, zal dit project dezelfde behandeling krijgen. De film komt op 7 mei 2027 in de bioscoop.

Nu we weten waar we de The Legend of Zelda straks kunnen streamen, ga jij de film op het witte doek kijken, of lekker thuis op de bank?