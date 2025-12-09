Soundtrack Yoshi’s Crafted World toegevoegd aan Nintendo Music

Afgelopen week bleef het op dinsdag – qua nieuwe muziek – stil in de Nintendo Music-app. Maar op donderdag werden we verrast met een speciale release van Metroid Prime 4: Beyond. Deze week zitten we gewoon weer in het vertrouwde ritme. Het is dinsdag en dus heeft Nintendo weer nieuwe muziek toegevoegd. Deze nieuwste aanwinst is de soundtrack van Yoshi’s Crafted World, de platformgame die in 2019 voor de Nintendo Switch uitkwam. Dit is niet de eerste Yoshi-soundtrack op Nintendo Music. Zo zijn ook Yoshi’s Story (Nintendo 64) en Super Mario World 2: Yoshi’s Island (Super NES) in de app te vinden.

De playlist van Yoshi’s Crafted World bestaat uit 53 nummers met een totale speelduur van 1 uur en 11 minuten. Je kunt luisteren naar nummers als ‘Main Theme’, maar ook naar de muziek van de wereldkaarten. De volledige lijst vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.