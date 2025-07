Nintendo Music voegt in één klap 26 nieuwe games toe

Het is weer dinsdag en dus tijd voor een gloednieuwe update voor Nintendo Music. Vandaag is het wel een bijzondere dag, want er is niet maar een enkele game verschenen. Er zijn maar liefst 26 spellen van de NES toegevoegd met onder andere Donkey Kong, Duck Hunt en meer. Dat betekent meer dan 200 tracks die in één keer zijn toegevoegd.

De timing is opvallend, want er is niet een speciale verjaardag vandaag voor de klassieke console. Vorige week werd de Japanse variant, de Famicom nog 42 jaar oud. Ook hoef je niet te verwachten dat je echt lang kunt luisteren. De 200 tracks zijn totaal maar goed voor iets meer dan een uur muziek. De volledige lijst is als volgt:

Donkey Kong

Donkey Kong Jr.

Mah-Jong

Gomoku Narabe Renju

Mario Bros.

Baseball

Donkey Kong Jr. Math

Tennis

Pinball

Wild Gunman

Duck Hunt

Golf

Hogan’s Alley

Donkey Kong 3

Devil World

F1 Race

Urban Champion

Clu Clu Land

Excitebike

Balloon Fight

Ice Climber

Soccer

Wrecking Crew

Stack-Up

Gyromite

Mach Rider

De soundtracks zijn vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.