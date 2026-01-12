Nintendo onthult komst Splatoon 3 versie 11.0.0

Splatoon 3 verscheen alweer in 2022 met verschillende nieuwe elementen, maps en wapens. Nu dachten we in 2024 dat versie 9.0 de laatste zou zijn. Opeens verscheen toch vorig jaar een 10.0 update met nieuwe toevoegingen naast een verbetering voor de game op de Switch 2. Dat was echter nog niet alles blijkt nu.

Nintendo heeft namelijk zojuist onthuld dat eind deze maand, op 29 januari er een gloednieuwe update voor de game klaarstaat. De nieuwe versie, versie 11.0.0 moet niet alleen balanswijzigingen toevoegen, maar ook nieuwe gameplayfunctiens. Welke dat zijn heeft Nintendo echter nog niet onthuld. Er zullen echter geen nieuwe wapens of wapensets aan de game worden toegevoegd.