SEGA deelt Yakuza Kiwami 3-gameplaytrailer die Mine combat laat zien

Terwijl we aftellen naar de release van Yakuza Kiwami 3 + Dark Ties, houdt SEGA ons ons op het puntje van onze stoel met weer een nieuwe trailer. Deze nieuwe video laat de combat van Mine zien, als wie je kunt spelen in het nieuwe Dark Ties-gedeelte van deze remake.

Er zijn natuurlijk al twee Yakuza-remakes geweest. Wat deze derde remake echter zo bijzonder maakt, is de toevoeging van Dark Ties. Terwijl je in de hoofdgame, Yakuza Kiwami 3, zoals gewoonlijk als de gecertificeerde badass Kazama Kiryu speelt, kruip je in Dark Ties in de huid van baddie Yoshitaka Mine. Kenners van de Yakuza-games weten dat Mine de slechterik van het derde deel is. Dark Ties zal dus een hele nieuwe kijk op dit verhaal geven.

Sinds de aankondiging van Yakuza Kiwami 3 + Dark Ties is het zeker niet stil gebleven rondom de remake. Eerder werd er al een trailer gedeeld die de combat van de hoofdgame laat zien. Later werden we tijdens de RGG Summit getrakteerd op een speciale presentatie in het teken van de game. Hier kregen we meer informatie over wat we kunnen verwachten.

Wij blijven semi-ongeduldig aftellen tot 12 februari…