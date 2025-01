[Gerucht] In februari verschijnt een Nintendo Direct met Switch 1-games

Hoewel we na de aankondiging van de Nintendo Switch 2 allemaal druk bezig zijn met speculeren over deze console, duurt het helaas nog ruim 2en halve maand voordat we hier meer over weten. In de tussentijd zul je je misschien al hebben afgevraagd wat je tot die tijd allemaal op je huidige Switch moet spelen tot het zover is.

Nu Donkey Kong Country Return HD officieel is verschenen staan qua first party releases alleen Xenoblade Chronicles X, Metroid prime 4 Beyond, Pokémon Legends Z-A en Professor Layton op de planning. Van deze games heeft enkel Xenoblade Chronicles X een releasedatum. Namelijk 20 maart 2024. En van Pokémon en Metroid kunnen we erop rekenen dat deze later in het jaar crossgen verschijnen.

Aangezien Nintendo in april en mei wereldwijd allemaal speelsessies voor de Switch 2 houdt kunnen we er op rekenen dat de console ergens tussen eind mei en eind juli op de markt moet komen. En daarmee komen we aan op de vraag waarmee we begonnen. Wat gaan we spelen tot het zover is? In de podcast van NateTheHate waarin hij aankondigde dat de Switch 2 afgelopen donderdag zou worden onthuld, claimde hij dat er in februari een Nintendo Direct zou komen die zich focust op Switch 1-games. Aangezien zijn voorspelling over de aankondiging van de Switch 2 bleek te kloppen, kunnen we er nu op rekenen dat deze voorspelling ook correct is.

Sinds de podcast van Nate heeft ook de Braziliaanse game-journalist Pedro Henrique Lutti Lippe op het forum Famiboards aangegeven dat hij heeft gehoord dat er in februari een Direct plaatsvind. Dit maakt de kans op een laatste Switch 1 Direct nog groter. Wat hopen jullie eventueel in een allerlaatste Switch 1 Direct nog te zien? Laat het weten in de reacties!