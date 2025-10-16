Nintendo reageert op geruchten van hack

Een aantal dagen geleden kwam het gerucht naar buiten dat Nintendo gehackt zou zijn. Hackinggroep Crimson Collective beweerde daarvoor verantwoordelijk te zijn. De groep deelde zelfs een screenshot met een lijst interne Nintendo-mappen. Tot nu was er nog geen reactie van Nintendo zelf en was het onduidelijk of en zo ja wat er buitgemaakt zou zijn.

In een interview met The Sankei Shimbun heeft Nintendo gereageerd op de mogelijke hack. Nintendo stelt dat er geen persoonlijke gegevens buitgemaakt zijn en dat er ook geen bedrijfsgegevens zijn gelekt. Daarentegen zouden externe servers die de site van Nintendo weergeven wel geraakt zijn. Het lijkt erop dat de hack meevalt en geen grote gevolgen gaat hebben.

