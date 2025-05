Vier Game Boy-games toegevoegd aan Nintendo Switch Online

Aan het abonnement van Nintendo Switch Online worden regelmatig oude games toegevoegd. Vorige week kwam Killer Instinct Gold nog naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Vandaag heeft Nintendo vier Game Boy-games onthuld voor NSO. Het Uitbreidingspakket is niet verplicht om deze games te kunnen spelen. Het gaat om GRADIUS THE INTERSTELLAR ASSAULT, Kirby’s Star Stacker, SURVIVAL KIDS en The Sword of Hope.

Alle vier zijn per direct speelbaar in de Game Boy-app op de Nintendo Switch. Mocht je de games nou niet kennen, check dan onderstaand filmpje. Daarin worden ze allemaal kort getoond. Of ga naar de Nintendo Today!-app, want ook daar is een filmpje te vinden.

Welke van deze Game Boy-games ga jij spelen? Laat het ons weten in de reacties! Via de volgende links kun je een abonnement aanschaffen op Nintendo Switch Online: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

