WWE 2K25 voor de Switch 2 heeft een releasedatum

Tijdens de Nintendo Direct van 2 april jl. werd duidelijk dat WWE 2K en NBA 2K naar de Switch 2 zouden komen. Bij deze aankondiging bleef het ook, want verdere informatie werd er niet gedeeld. Voor WWE 2K25 maken uitgever 2K en ontwikkelaar Visual Concepts nu bekend dat de release nog deze maand gaat plaatsvinden en wel op 23 juli. Dat doen ze met een officiële aankondigingstrailer, die je onderaan dit bericht kunt bewonderen.

WWE 2K25 kwam in maart al naar de PlayStation 4/5, Xbox Series, Xbox One en pc. Eind van deze maand kunnen Switch 2-eigenaren dus met het vechtspel aan de slag. Goed om te weten is dat de fysieke versie een game key-cartridge betreft, dus een code in een doosje. Dat heeft te maken met de grootte van deze game, die is namelijk meer dan 70 GB. Dat kan alleen maar betekenen dat de game bomvol wedstrijden zit. Zo is bijvoorbeeld de openwereldmodus The Island aanwezig die ook al in de PS5- en Xbox Series-versies van de game zat. Maar het bevat ook de 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty-, MyFACTION-, MyRISE, Universe, MyGM en Creation Suite-modi. Pre-orders voor de game zijn trouwens al geopend. Er zijn drie edities te verkrijgen: de standaard editie, de Deadman Editie en de Bloodline Editie. Deze laatste twee edities bevatten o.a. een season pass en extra DLC. Neem een kijkje op de site van de game voor het volledige overzicht van de drie edities.

Na WW 2K18 uit 2017 is dit na lange tijd weer een WWE 2K-vechtspel dat naar een Nintendo console komt. Helaas werd WW 2K18 slecht ontvangen omdat die editie zwaar gedowngraded was voor de Switch. Hopelijk pakt dat met WWE 2K25 voor de Switch 2 beter uit!