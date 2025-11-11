Nintendo teaset de volgende LEGO-set van The Legend of Zelda

Er was al een keer een gerucht wat na de Deku Tree de volgende set voor The Legend of Zelda van LEGO zou worden, nu is dat dus zo goed als bevestigd. Nintendo heeft op Twitter een korte teaser gedeeld van LEGO Link die vecht tegen iets wat we alleen als schaduw zien. Echter, de omgeving geeft al weg wat er aan gaat komen in 2026.

Het zal namelijk gaan om het laatste gevecht van Ocarina of Time waar Link het opneemt tegen Beast Ganon. Zo zie je om de achtergrond het verwoestte kasteel en Princess Zelda in haar kenmerkende Ocarina of Time outfit. Meer details zullen waarschijnlijk snel volgen. Zoals hoe de set er uit gaat zien, hoe groot die is, hoeveel die gaat kosten en natuurlijk wanneer die exact verschijnt.