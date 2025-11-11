Pokémon Pokopia verschijnt in maart, deze week verschijnt een nieuwe trailer

Nintendo en The Pokémon Company hebben onthuld dat Pokémon Pokopia op 5 maart 2026 zal verschijnen. Dit is de eerste Pokémon game die exclusief voor de Switch 2 verschijnt. Deze game werd in september onthuld met een voorjaar 2026 releasedatum, maar heeft nu dus een echte datum. Daarnaast verschijnt er op 13 november om 15:00 een speciale trailer voor het spel.

In het spel speel je als een Ditto waarvan het lijkt dat die zijn trainer is kwijtgeraakt. Deze Ditto verandert in een persoon en komt al snel andere Pokémon tegen. Samen begin je je eigen gebied te maken door middel van klassieke life sim elementen. Denk aan het verbouwen van je eten, je omgeving aanpassen en meer. Het is een compleet nieuwe ervaring voor Pokémon en het vult misschien wel het verlangen naar een echt nieuwe Animal Crossing, al komt daar volgend jaar ook een flinke update voor aan.

Opvallend is dat volgens Serebii de fysieke game een Game Key Card zal zijn met een downloadgrootte van 10 GB. Dit lijkt bevestigd te worden door een video van Nintendo of America die uitlegt hoe Game Key Cards werken op YouTube. Hier wordt een sample van Pokopia gebruikt om de functionaliteit uit te leggen. Mocht je de eerste trailer nog eens willen zien dan kan dat hieronder.