Releasedatum bekendgemaakt voor LumenTale: Memories of Trey

LumenTale: Memories of Trey werd in april 2025 aangekondigd voor o.a. de Nintendo Switch. De game stond gepland voor een release in hetzelfde jaar, maar in november lieten uitgever Team17 en ontwikkelaar Beehive Studios weten dat de game werd uitgesteld naar voorjaar 2026. Inmiddels begint het qua weer voorzichtig al richting het voorjaar te gaan, dus de vraag is wanneer we LumenTale: Memories of Trey mogen verwachten. Het antwoord daarop is: op 26 mei. Dat is de officiële releasedatum die door Team17 en Beehive Studios via een trailer is onthuld.

In gevecht met de Animons

LumenTale: Memories of Trey is een RPG waarin je wezens verzamelt, gevechten aangaat en een bijzonder verhaal volgt. Je speelt als Trey, een jongen die zijn geheugen is kwijtgeraakt. Om je herinneringen terug te vinden reis je door de wereld van Talea. Onderweg leer je meer over een oud geheim en ontmoet je allerlei bijzondere wezens: de Animons. Deze mysterieuze wezens zijn gemaakt van energie en kunnen een sterke band met mensen opbouwen. Jij kunt Animons vangen, trainen en met ze vechten in gevechten tot vier tegen vier. Elk gevecht draait om strategie. Kies de juiste actie op het juiste moment en let goed op de snelheid en kracht van je Animon. Daarnaast kun je de wereld verkennen, puzzels oplossen en nieuwe gebieden ontdekken. Genoeg te beleven dus! Wil je meer zien/lezen, kijk dan hier op de officiële website.