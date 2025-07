Nintendo Today! app onthult: Animal Crossing Crocs gaan ook in Europa verkrijgbaar zijn

Vorige week schreven we over de bijzondere samenwerking tussen Nintendo en Crocs en de onthulling van de Animal Crossing Crocs. Toen was nog onduidelijk of de lichtgewicht sandaal alleen in Amerika uitgebracht zou worden, of dat wij er in Europa ook naar uit mogen kijken. En ja, dat mogen we! De Nintendo Today! app bericht vandaag dat de Animal Crossing Crocs vanaf 26 augustus verkrijgbaar gaan zijn. Dat is op zich geen nieuws, want dat werd duidelijk uit de onthulling vorige week. Nieuwswaardig is wel waar de collectie te koop gaat zijn. Duidelijk is nu dat deze Clogs verkrijgbaar gaan zijn in verschillende regio’s, waaronder dus Europa.

De collectie bestaat uit een dames-variant en een kinder-model. Beide sandalen zullen te koop zijn via de officiële Crocs-website. Je kunt je daar op een wachtlijst laten opnemen door je email-adres achter te laten. Je ontvangt dan bericht wanneer de door jouw gewenste variant in de juiste maat beschikbaar is.

Hoop jij een paar van deze bijzondere Crocs te kunnen bemachtigen? Laat het ons weten in de reacties!