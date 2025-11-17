Nintendo’s Black Friday aanbiedingen zijn nu live

Volgende week vrijdag is het pas Black Friday, maar vele winkels zijn al begonnen met aanbiedingen. Zo ook Nintendo in de My Nintendo Store en eShop. Vanaf nu tot en met 30 november 23:59 lokale tijd zijn er via die kanalen flinke aanbiedingen. Alle aanbiedingen in de eShop kun je hier vinden en alles wat via de My Nintendo Store te koop is staat hier.

Zo zijn er verschillende kortingen op digitale games te krijgen, maar ook op LEGO Mario Kart, LEGO Animal Crossing, knuffels en accessoires. Bovendien kun je als je via de My Nintendo Store een Switch 2 bestelt een gratis jaarabonnement voor Nintendo Switch Online krijgen (voor één persoon en zonder de expansion). Ook krijgt je als je meer dan € 80,- besteedt een gratis hangertje van Yoshi voor in de kerstboom. Deze is ook los te krijgen voor € 9,99 (Mario en Luigi zijn ook te koop in deze serie). Alle gratis producten worden automatisch aan je mandje toegevoegd.

Wanneer je games in de eShop koopt, kun je als je een betaald abonnement hebt één of twee bonusmaanden krijgen. Bij besteding van € 25,- krijg je één maand en bij besteding van € 40,- krijg je twee maanden. Dit geldt alleen als je aankopen doet die bij de actie horen. Bij familieabonnementen zal het door de leider gedaan moeten worden. Ook kun je niet meer dan twee maanden krijgen door meerdere aankopen.