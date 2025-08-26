Volledige soundtrack Kirby en de Vergeten Wereld nu beschikbaar op Nintendo Music

In maart van dit jaar werd een gedeelte van het album van Kirby en de Vergeten Wereld aan Nintendo Music toegevoegd. Daardoor konden we toen al van 23 nummers genieten. De rest van de muziek zou op een later tijdstip volgen. En later is nu. Hoe kan het ook anders dan in de week van de release van de Switch 2 editie van Kirby en de Vergeten Wereld, dat de rest van de nummers nu ook te beluisteren zijn op Nintendo Music. Met de toevoeging van 91 nummers is vanaf nu de volledige playlist met in totaal 114 nummers beschikbaar. Samen zijn ze goed voor meer dan vier en een half uur luisterplezier.

De playlist is zoals gezegd per direct beschikbaar en kan je hier beluisteren op een smartapparaat die de app geïnstalleerd heeft staan. Om gebruik te maken van Nintendo Music heb je een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

