Iwakura Aria lijkt 14 augustus uit te komen

De visual novel Iwakura Aria werd afgelopen december aangekondigd voor een westerse release. De game was namelijk al eerder in Japan verschenen op de Switch. Hoewel er toen geen releasedatum onthuld werd, werd er wel gezegd dat de game in 2025 zou moeten verschijnen.

Officieel is er nog steeds geen releasedatum bekend, maar in de eShop is de game opeens met een releasedatum verschenen. Volgens de Nintendo eShop moet de visual novel op 14 augustus 2025 uitkomen. Of de releasedatum echt blijkt te kloppen, zal binnenkort waarschijnlijk wel duidelijk worden. Er staat zowel een digitale als fysieke release gepland. De digitale versie gaat €39,99 kosten en is tot 14 augustus voor €35,99 voor te bestellen.

