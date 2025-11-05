One Piece: Pirate Warriors 4 krijgt Egghead Pack en Switch 2-release

Piratenkoningen in spe, opgelet! One Piece: Pirate Warriors 4 is vandaag dubbel in het nieuws. Niet alleen krijgt de game Future Island Egghead DLC, ook komt er een Switch 2-release aan. Wanneer kunnen we deze releases verwachten? Beide komen uit op 21 november.

Laten we beginnen bij de Future Island Egghead DLC. Deze introduceert drie nieuwe personages: Rob Lucci, S-Snake en Jewelry Bonney, allemaal met hun eigen aanvallen en speelstijl zoals je van Pirate Warriors gewend bent. Daarnaast biedt deze pack ook nieuwe outfits. Deze nieuwe DLC volgt diverse eerdere DLC-pakketten, die elk nieuwe personages toevoegden aan de game. De Egghead Pack was al eerder dit jaar in het nieuws, omdat deze onderdeel vormt van Character Pass 3 en omdat Rob Lucci (CP0) toen al werd geteased. In deze Character Pack zit ook DLC 8, de Special Survey Pack. Bijzonder aan deze is dat deze is samengesteld op basis van een enquête onder de fans. Helaas moeten we nog even geduld hebben tot dit pakket uitkomt, want die verschijnt pas in 2026.

Dan de Switch 2-release van One Piece: Pirate Warriors 4. De Switch 2 Edition biedt, zoals je verwacht, verbeterde graphics. Omdat deze nieuwe console meer paardenkracht heeft dan de originele Switch, kan de Switch 2-variant meer vijanden tegelijk op het scherm weergeven. Zo kan Luffy er nog een stuk meer een kopje kleiner maken. Heb jij Pirate Warriors 4 al voor de Nintendo Switch? Dan kun je gratis upgraden naar de Switch 2 Edition.