Morgen krijgt de Mega Dimension DLC voor Pokémon Legends Z-A meer informatie

In september onthulde The Pokémon Company tijdens de Nintendo Direct dat er een DLC aan zat te komen voor Pokémon Legends Z-A. Die game die kwam enkele weken geleden uit en werd relatief goed ontvangen. Zo is die in vier dagen 5.8 miljoen keer verkocht en gaven wij het een 8.5 in onze review.

Laatst liet Pokémon al iets duidelijker weten dat we de DLC voor 28 februari kunnen verwachten, maar meer informatie liet op zich wachten. Tot morgen dan. Om 15:00 Nederlandse tijd zal er nieuwe informatie gedeeld worden, in elk geval volgens de Japanse accounts. Wat de informatie inhoudt, is nog niet bekend. Mogelijk krijgen we alleen wat meer details over de gameplay, een nieuwe Mega Evolution, maar hopelijk de releasedatum.

De DLC is nu al te koop voor € 29,99 via onder andere de eShop en My Nintendo Store.