Ontmoet de nieuwe mega voor de Pokémon Legends Z-A DLC, Mega Dimension

Pokémon heeft vandaag een gloednieuwe trailer onthuld voor de aanstaande Mega Dimension DLC voor Pokémon Legends Z-A. Deze DLC laat je naar een bijzondere versie van Lumiose City reizen door middel van portalen die door Hoopa gemaakt zijn. De nieuwe trailer is kort, en beperkt zich maar tot één nieuwe aankondiging. De onthulling van een nieuwe Mega Evolution. Maak kennis met Mega Zeraora.

Volgens de beschrijving krijgt deze mega geen verandering in type. Zo blijft Mega Zeraora volledig electrisch.

De elektrische energie die in het lijf van Mega Zeraora is opgeslagen staat gelijk aan 10 bliksemflitsen. De elektrische energie concentreert zich vooral in de uitstulpingen op het voorhoofd, borst, rug en de handruggen. De uitstulpingen verspreiden een lichtblauwe gloed.



Categorie: Thunderclap Pokémon

Type: Electric

Lengte: 4’11” (1.5 m)

Gewicht: 98.1 lbs. (44.5 kg)

De DLC moet op 10 december verschijnen.