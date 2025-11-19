Vandaag verschijnt de Wishblossom Ranch DLC voor Disney Dreamlight Valley – inclusief update

Het is weer tijd voor nieuwe DLC voor Disney Dreamlight Valley! Vandaag verschijnt de betaalde Wishblossom Ranch-uitbreiding. Daarnaast komt er – voor alle spelers – ook een update voor de game uit. Die bevat naast bugfixes de Deluxe Winter Holiday Bundel, een Icy Mountain River Kit en andere winterartikelen in de winkel. De volledige patch-notes van de update zijn hier te lezen. Wishblossom Ranch is vanaf vandaag te koop in de Nintendo eShop voor €29,99. Om deze uitbreiding te kunnen spelen heb je uiteraard ook de basisgame nodig. Die is momenteel trouwens in de aanbieding. Tot en met 30 november betaal je in de eShop €27,99 in plaats van €39,99 voor de basisgame Disney Dreamlight Valley.

Wishblossom Ranch

Deze uitbreiding brengt drie gloednieuwe biomen naar Disney Dreamlight Valley, gelegen in de mystieke bergen van de Wishing Alps. Hier draait alles om rust, natuur en de magie van het boerenleven. De ranch-omgeving is volledig aanpasbaar, van stallen en hekwerken tot decoraties die de sfeer van een idyllisch Disney-platteland oproepen. Spelers kunnen hun eigen paard kiezen, verzorgen en personaliseren, van de kleur van de manen tot de accessoires en zadels. Daarnaast komen ook nieuwe personages voorbij. Elk van hen brengt nieuwe verhaallijnen, missies en decoraties met zich mee, wat de gameplay verder verdiept voor zowel nieuwe als terugkerende spelers.

Tijdens Gamescom 2025 kregen wij achter gesloten deuren alvast een voorproefje van Wishblossom Ranch. Dus lees vooral onze preview! Wie daarna nog meer over de uitbreiding wil lezen, kan dat hier doen op de officiële website.