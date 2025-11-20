POPUCOM verschijnt begin december op de Nintendo Switch

Tijdens de Nintendo Direct van 12 september werd er bekendgemaakt dat POPUCOM naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Een releasedatum was er nog niet, maar die is vannacht naar buiten gekomen. Het officiële X-account heeft namelijk via een bericht laten weten dat het spel donderdag 4 december zal uitkomen. De game zal voor een bedrag van €17,99 over de digitale toonbank gaan.

POPUCOM is een coöperatief avonturen-platformspel waarin je in de huid kruipt van een avonturier die is opgeroepen naar een onbekende planeet. De titel is met minimaal twee en maximaal vier mensen te spelen, waardoor je er gelukkig niet alleen voor komt te staan. Dit komt goed van pas vanwege de verschillende vijanden, uitdagingen en puzzels. Daarbij spelen kleur en timing een erg belangrijke rol. Als laatste staan er ook een paar minigames op je te wachten. Gaat het jullie lukken om de wereld gezamenlijk te herstellen?

Ben je benieuwd geworden naar POPUCOM? Bekijk dan onderstaande trailer!