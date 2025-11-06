Ontvang nu Diancie in Pokémon Legends Z-A

Pokémon heeft vandaag onthuld dat je door middel van een Mystery Gift Diancie kan toevoegen aan je team. Door middel van Mystery Gift´s functie Receive via Internet krijg je een speciale Diancite Mega Stone. Hiermee kun je Diancie laten mega evolueren. Nu kun je wachten tot de Pokémon Home integratie om een oude Diancie over te zetten, maar de game laat je ook toegang krijgen tot Diancie.

Zo krijg je namelijk toegang tot de Shine Bright like a Gemstone Side Mission. Deze kun je pas spelen na het hoofdverhaal uit te spelen. Dit is de eerste van de al eerder ontdekte Mystery Gift missions. Zo moet ook Mewtwo later verschijnen.

Mocht je nog niet zo ver zijn, niet getreurd. Je kunt de steen al ontvangen en ook als je de game nog niet hebt, is er geen haast. Er is op dit moment geen einddatum bekend.