[Reminder] Aankomend weekend vindt het online Kirby Air Riders Global Test Ride-evenement plaats

Tijdens de Kirby Air Riders Nintendo Direct van oktober werd een online demo evenement aangekondigd waarop je de game al voor de release kunt uitproberen. Wel heb je hiervoor een Nintendo Switch Online-abonnement nodig en uiteraard een Nintendo Switch 2. In dit bericht zetten we nog even de precieze dagen en tijdstippen voor je op een rij. Omdat het een wereldwijd event is wordt er rekening gehouden met de verschillende tijdzones. Daardoor zie je in het overzicht hieronder misschien wat vreemde tijden staan, maar op deze manier kan iedereen die wil een keer deelnemen.

Het Kirby Air Riders Global Test Ride-evenement vindt aankomend weekend (8 en 9 november) én volgend weekend (15 en 16 november) plaats. Van tevoren moet je nog wel even de Global Test Ride-software downloaden in de Nintendo eShop. Dat kan vanaf vrijdag 7 november in de middag.

Wanneer kan je spelen?

zaterdag 8 november van 09:00 – 15:00 uur

zondag 9 november van 01:00 – 07:00 uur

zondag 9 november van 16:00 – 22:00 uur

zaterdag 15 november van 09:00 – 15:00 uur

zondag 16 november van 01:00 – 07:00 uur

zondag 16 november van 16:00 – 22:00 uur

Wat kan je allemaal proberen?

Tijdens het Global Test Ride-evenement kunnen spelers de rijlessen, Air Ride en Citystrijd proberen. Er zullen voor Air Ride meerdere circuits beschikbaar zijn, namelijk Fleurige Velden, Waterwoelweg en Herfstbladerberg. Spelers kunnen ook een paddock bezoeken, waar ze een kamer kunnen aanmaken, vrienden kunnen uitnodigen voor een potje Citystrijd of tegen andere spelers wereldwijd kunnen spelen. Tijdens de Global Test Ride is er in een paddock ruimte voor 16 spelers. In de volledige versie van de game zal er plaats zijn voor 32 spelers.

Als je alles rondom het evenement nog even op je gemakje wil doorlezen, kijk dan hier voor meer informatie.

Ben jij van plan om mee te racen tijdens het online event? Laat het ons weten, wij zijn benieuwd!