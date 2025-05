Nieuwe update voor Hello Kitty Island Adventure

Hello Kitty Island Adventure is al een hele tijd beschikbaar op Apple Arcade. Veel langer dan dat de Switch-versie bestaat. Vergeleken met de Switch-release loopt de Apple Arcade-versie meerdere updates voor. Zo zijn er meer bezoekers, vrienden, gebieden en quests. Op 22 mei zou de game een update krijgen op Nintendo’s hybride console om een aantal van die features ook te krijgen. Omdat de makers eerder dan verwacht toestemming kregen van Nintendo om de update uit te brengen, is de update gisteravond om 19.00 uur online gekomen. Een mooie verrassing voor de fans van Hello Kitty Island Adventure!

In deze ‘Friends, Furniture, and Frozen Peaks’-update worden een hoop dingen toegevoegd. Onder andere wordt Frozen Peaks uitgebreid en kunnen de familieleden van Keroppi en Pekkle op bezoek komen. Daarnaast zijn er ook quality-of-life-verbeteringen gedaan. Mocht je niet elke dag kunnen spelen, dan kon je tegen een tekort aan materialen oplopen. Dat is nu aangepakt doordat materialen tot maximaal drie dagen opgespaard worden, waardoor je meer kan vinden als je niet dagelijks speelt. En zo zijn er nog vele andere verbeteringen om de speelervaring een stuk prettiger te maken.

Benieuwd geworden naar de update van Hello Kitty Island Adventure? Bekijk dan hieronder de trailer! De game is zowel digitaal als fysiek te koop. In de Nintendo eShop kan je kiezen tussen de standaard versie of de Deluxe Edition. Ze kosten respectievelijk €39,99 en €59,99. De fysieke versie is alleen als Deluxe Edition te koop.