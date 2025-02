Takaya Imamura wil Star Fox: Assault graag op Switch 2 zien

De legendarische Nintendo artist Takaya imamura heeft vandaag online aangegeven dat hij een port van Star Fox Assault graag op de Switch 2 zou willen zien. Morgen op 14 februari is het niet alleen Valentijnsdag, maar ook de 20ste verjaardag van Star Fox Assault. Hiernaast is het ook de 11de verjaardag van de 3DS-game Steel Diver: Sub Wars. Om dit te vieren heeft Imamura vandaag artwork gedeeld van Fox McCloud met een onderzeeër in zijn hand. Naast de tekstballon van Fox heeft hij een grote tekstbubbel getekend. Hierbinnen heeft hij het volgende geschreven: “Today is the release anniversary of Star Fox: Assault and Steel Diver: Sub Wars! I hope both will be playable on Switch 2!!”

Hoewel Star Fox: Assault misschien niet het meest geliefde deel in de serie is, zou het natuurlijk wel leuk zijn als we de franchise hiermee terug op een Nintendo platform zien. De laatste keer dat we een Star Fox-game hebben gehad was in 2016 op de Wii U met Star Fox Zero. En over die game waren veel Nintendo-fans erg ontevreden. Hoewel Star Fox: Assault ook niet de fan fan favourite is werd die wel beter ontvangen dan Star Fox: Zero. Imamura is in ieder geval een liefhebber. Wij hebben de beste man vorig jaar op Gamescom mogen interviewen. Ons interview is hier terug te lezen.

Hoe denk jij over Star Fox: Assault? Kun jij hem wel waarderen of kan Nintendo deze game beter in het verleden laten? Laat het weten in de reacties!