Openingsvideo gedeeld voor Once Upon A KATAMARI

Tijdens de Nintendo Direct eind juli werd de komst van Once Upon A KATAMARI bevestigd. Het nieuwe rol-avontuur verschijnt op 24 oktober voor de Nintendo Switch. Zojuist is door uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar RENGAME het openingsfilmpje van dit nieuwe deel gedeeld. Daarin kun je onder andere genieten van de theme song ‘Katamari Time!’ van chelmico. Je vindt de video onderaan dit bericht.

KATAMARI – het ligt je wel of het ligt je niet. Je speelt als de Prins, zoon van de King of All Cosmos om precies te zijn, en je moet de wereld redden door deze op te rollen. Het klinkt bizar, maar de games zijn razend populair. Je begint met kleine dingen, maar hoe verder je komt, hoe groter je opgerolde kluwen van voorwerpen, mensen en andere dingen wordt. De KATAMARI-serie bestaat uit een redelijk aantal games, waarvan de eerste dateert uit 2004 – een release voor de PlayStation 2. Hoewel de reeks dus al best lang meegaat, zijn de laatste paar releases uitsluitend remasters geweest.

Maar nu komt er een gloednieuwe game in de reeks aan. In Once Upon A KATAMARI rol je je KATAMARI door de tijd. Reis door het Jura, de ijstijd, het historische Japan en andere tijdperken om de sterrenhemel te reconstrueren. Neem het online tegen anderen op met de KatamariBall-multiplayermodus.

