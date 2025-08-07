OPUS: Prism Peak komt naar de Switch (2)

OPUS: Prism Peak werd eerder al aangekondigd voor de pc met een verwachte release deze herfst. Zojuist dook deze game op tijdens de Indie World-presentatie. Daar werd onthuld dat de game ook naar de Nintendo Switch en Switch 2 komt. De release staat nog steeds voor deze herfst gepland.

In OPUS: Prism Peak speel je als een fotograaf die in andere wereld belandt. Met slecht een oude camera moet hij de geheimen die die wereld in zich heeft zien te ontrafelen. Alleen zo kan hij mogelijk terugkeren naar huis. Afhankelijk van de banden die je vormt gaat het verhaal een bepaalde kant op.

