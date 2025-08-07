Neverway komt volgend jaar naar de Nintendo Switch

Vanmiddag konden we met z’n alle genieten van een gloednieuwe Indie World-presentatie. Eén van de eerste spellen die voorbijkwam heet Neverway. Net zoals de meeste games, zal ook deze titel alleen maar een Switch-versie krijgen en ergens in 2026 verschijnen. Tijdens de showcase werd verteld dat Neverway gemaakt is door de pixelartiest van Celeste, dus misschien herken je de stijl wel. Wil je graag nogmaals de trailer bekijken of ben je benieuwd geworden naar dit spel? Dan is de trailer onderaan dit artikel te bekijken.

Neverway vertelt het verhaal van Fiona. Dit personage heeft op een dag overwogen ontslag te nemen en naar een boerderij te verhuizen. Dit klinkt allemaal best vredig, maar je wordt dan ook meteen de onsterfelijke bode van een dode godheid. Ikzelf zou afhaken, maar de hoofdpersoon van deze griezelige levenssim-RPG wilt juist zien of ze kan overleven onder deze ongewone omstandigheden.

Wil je graag de hele Indie World-presentatie terugkijken? Dat kan via deze link!