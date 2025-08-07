WELL DWELLER komt volgend jaar naar de Nintendo Switch

Tijdens de Indie World-presentatie vanmiddag werd ook WELL DWELLER aangekondigd. Een duistere sprookjesachtige metroidvania van Kyle Thompson, de maker van CRYPT CUSTODIAN en ISLETS en uitgegeven door Top Hat Studios, Inc. Dit avontuur komt ergens volgend jaar (in 2026) naar de Nintendo Switch. Ben je nieuwsgierig naar hoe de game eruitziet? Bekijk dan de nieuwe trailer onderaan dit bericht.

Diep in het bos, op de bodem van een put, leeft het enige wezen dat dapper genoeg is om zich tegen de koningin te verzetten. Speel als Glimmer, een klein vogeltje gewapend met een lucifer. Glimmer moet de gemene koningin verbranden om zijn familie te redden. En dat moet hij doen voordat ze deel uit gaan maken van haar koninklijke gewaad. Sluit vriendschap met charmante personages zoals kleine muis Ilda of Looter, een mysterieuze aaseter. Steek je lucifer aan om de wereld te verlichten en je te helpen in de strijd. Verzamel snuisterijen om je vaardigheden te verbeteren en combineer ze om je gameplay aan te passen. Los puzzels op, versla meedogenloze bazen en baan je een weg naar het verblijf van de koningin om je familie te herenigen.

Is WELL DWELLER een game voor jou? Laat het ons weten in de reacties!

