Otome Daoshi -Fighting for Love- komt naar het Westen

Afgelopen avond Nederlandse tijd vond tijdens de Anime Expo in Los Angeles een panel van Aksys Games plaats. Tijdens dit event zijn meerdere games aangekondigd, waaronder een gloednieuwe otome. Het gaat om Otome Daoshi -Fighting for Love-. Wanneer deze game precies verschijnt is onbekend, maar hij staat gepland voor een release in lente 2026 op de Nintendo Switch. Hieronder kan je een trailer bekijken om te zien of het je wat aanspreekt.

Otome Daoshi -Fighting for Love- heeft een Chinese setting en draait om Shunlin die een Daoist priesteres in opleiding is. Op de dag van een groot toernooi dringt er een aanvaller binnen die het publiek aanvalt. Wat volgt is een verhaal over conflicten, verraad en de liefde. Op wie zal Shunlin toch verliefd worden en wat zal de toekomst voor haar in petto hebben?

Ontvangst in Japan

Deze game kwam vorig jaar in Japan uit onder de naam 燃えよ! 乙女道士 ~華遊恋語~ (Moeyo! Otome Doushi ~Kayuu Koigatari~) en werd daar wisselend ontvangen. Dit kwam mede door alle dure prachtige special editions waardoor de verwachtingen hoog lagen. De game haalde het bij lange na niet. De game was aan de korte kant, beetje vergelijkbaar met Lover Pretend en Sympathy Kiss, het verhaal was vrij simpel en het voelde allemaal niet afgewerkt genoeg. Maar de prijs was wel net zo hoog als die van toppers zoals Illusion of Itehari en Mistonia’s Hope -The Lost Delight-. Daarom werd de game niet best ontvangen.

De artstijl viel daarentegen wel in de smaak. Het heeft wat weg van comics en voelt zeer luchtig aan. Of de game echt tegenvalt zullen we volgend jaar wel zien in onze review. In elk geval kunnen de westerse spelers met betere verwachtingen deze game ingaan, waardoor het mogelijk een stuk beter ontvangen wordt. Voor nu is het afwachten tot we meer informatie krijgen over de releasedatum.

