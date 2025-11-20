Outbound aangekondigd voor de Switch 2

Open-world Exploration game Outbound is aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. Dat hebben uitgever Silver Lining Interactive en ontwikkelaar Square Glade Games bekend gemaakt. Vorig jaar deden we nog bericht van deze game, omdat de kickstarter binnen twee uur zijn streefbedrag gehaald had. Toen werd aangekondigd dat de game, naast een PC versie, ook gepland stond voor de Switch, maar daar is inmiddels wat verandering in gekomen. Momenteel staat de game gepland voor PC, PS5, Xbox Series X/S en Nintendo Switch 2. Hieronder kun je de nieuwe trailer bekijken. De game staat gepland voor het tweede kwartaal van 2026.

Waar gaat Outbound over?

Outbound is een open-world exploration game. De game speelt zich af in utopische wereld in de toekomst, waarin jij een saaie kantoorbaan hebt. Op een dag besluit je dat je daar genoeg van hebt, en ga je op pad met camper, op zoek naar avontuur! Verken een prachtige wereld terwijl je op zoek gaat naar voorwerpen waarmee je het huis van je dromen kunt bouwen. Bovenop je camper kun je namelijk met modulaire onderdelen een compleet huis bouwen op de manier zoals jij dat wilt! Een perfect gezellige plek om koffie te drinken of een complete moestuin met alles erop en eraan: met een klik op de knop klapt het in zodat je verder op avontuur kan. Gebruik de kracht van de zon, wind en water om je elektrische camper van stroom te voorzien en verken een diverse wereld met vele verhalen, speciale plekken en meer. En het mooie, dit hoef je niet alleen te doen. Tot op vier spelers kunnen het samen spelen.