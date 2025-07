Path of Mystery: A Brush with Death verschijnt in het voorjaar van 2026 op de Nintendo Switch

Path of Mystery: A Brush with Death verschijnt in het voorjaar van...

Aksys Games heeft vandaag aangekondigd dat de mysterieuze visual novel Path of Mystery: A Brush with Death in het voorjaar van 2026 naar het westen komt voor Nintendo Switch. De game verscheen eerder in Japan onder de naam Mystery Walk en werd daar vorig jaar uitgebracht.

In dit spannende verhaal duik je in een moordzaak die al dertig jaar onopgelost is. Een beroemde landschapskunstenaar werd ooit midden in de nacht tijdens het schilderen vermoord. De zaak werd destijds snel gesloten nadat de hoofdverdachte overleed in wat leek op zelfmoord, maar er waren altijd al vraagtekens bij het onderzoek. Jij en je universiteitsclub, het Mystery Research Club, gaan de oude zaak opnieuw onderzoeken. Je beschikt bovendien over een geheim talent: je kunt in het verleden kijken via belangrijke voorwerpen. Deze gave helpt je om nieuwe aanwijzingen te vinden, mensen te ondervragen en verborgen waarheden boven tafel te krijgen.

