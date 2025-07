Pineapple: A Bittersweet Revenge brengt knotsgekke prank simulator naar Nintendo Switch

Patrones & Escondites heeft aangekondigd dat hun unieke prank sim Pineapple: A Bittersweet Revenge op 18 juli 2025 verschijnt voor de Nintendo Switch.

In deze handgetekende, interactieve misdaadkomedie kruip je in de huid van een stille nieuwkomer op school, die het zat is om gepest te worden door de beruchte “Witch” de populaire en gemene pestkop van de klas. Tijd voor wraak… met ananassen! Je missie? Pineapples verstoppen op de meest onverwachte plekken en zo de ultieme prank uitvoeren. Verwacht humoristische uitdagingen waarbij je moet sluipen, hacken, spioneren en jezelf zelfs verkleden als mascotte. Met handgemaakte tekeningen en een aanstekelijke punk-soundtrack biedt de game een luchtige, creatieve kijk op pesten én wraak nemen. Of je nu speelt voor de humor of voor de boodschap: deze korte, originele game laat zeker een indruk achter. En zeg nou zelf… wie heeft er ooit genoeg van een goede prank?

Lukt het jou om de ultieme pineapple-prankster te worden? Laat het weten in de reacties en check hieronder de trailer!